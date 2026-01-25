Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Джастин Гэтжи Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта в главном поединке турнира UFC 324 в Лас-Вегасе.

По итогам пяти раундов победу Гэтжи присудили единогласным решением судей.

На кону боя стоял пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Полноценный титул принадлежит испанцу грузинского происхождения Илие Топурии, который по личным причинам решил взять паузу в карьере.

На счету 37-летнего Гэтжи в ММА теперь 27 побед при пяти поражениях. 31-летний Пимблетт потерпел четвертое поражение, в его активе 23 победы.