Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сборная Ирана по футболу выступит на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали

"После того как коррумпированное правительство [США] убило нашего лидера ( аятоллы Али Хаменеи - ИФ), нет условий, которые позволяли бы нам участвовать в чемпионате мира", — приводит слова министра телеканал TV2 со ссылкой на DPA.

Он сослался на военные действия, начавшиеся 28 февраля, отметив, что "тысячи иранцев погибли" в ходе конфликта.

Ранее что президент США Дональд Трамп подтвердил: иранская команда может участвовать в соревнованиях на территории страны.

Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Все матчи группы должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, который примут три страны одновременно. Финальный турнир запланирован на июнь-июль 2026 года. Также впервые в истории в чемпионате мира примут участие 48 сборных.

