Поиск

Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады

Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 км с раздельного старта на зимних Паралимпийских играх в Италии.

Спортсменка выступает среди паралимпийцев с нарушением зрения.

Это вторая золотая медаль Багиян на Играх-2026, до этого она выиграла спринтерскую гонку.

По трассе Анастасию Багиян ведет Сергей Синякин.

Всего на нынешней Паралимпиаде в активе российской команды в настоящий момент четыре золотые и две бронзовые медали.

Россияне выступают на Паралимпиаде в Италии под государственной символикой РФ.

Паралимпийские игры Анастасия Багиян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

Лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Игрок "Майами" установил рекорд века в НБА по очкам в одной игре

Игрок "Майами" установил рекорд века в НБА по очкам в одной игре

Дмитриев и Мелкадзе вошли в расширенный состав сборной России на матчи в марте

"Барселона" сыграла вничью с "Ньюкаслом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Барселона" сыграла вничью с "Ньюкаслом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады

Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады

"Спартак" сыграет в юношеском турнире в Венгрии с участием ПСЖ и "Аталанты"

Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

"Спартак" обыграл "Акрон" в драматичном матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });