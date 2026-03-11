Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 км с раздельного старта на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Спортсменка выступает среди паралимпийцев с нарушением зрения.
Это вторая золотая медаль Багиян на Играх-2026, до этого она выиграла спринтерскую гонку.
По трассе Анастасию Багиян ведет Сергей Синякин.
Всего на нынешней Паралимпиаде в активе российской команды в настоящий момент четыре золотые и две бронзовые медали.
Россияне выступают на Паралимпиаде в Италии под государственной символикой РФ.