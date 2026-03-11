"Металлург" впервые стал обладателем Кубка Континента КХЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента

В гостевом матче "Металлург" в овертайме обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1. В параллельно шедшем матче претендовавший на этот трофей ярославский "Локомотив" уступил в гостях екатеринбургскому "Автомобилисту" - 1:4.

Магнитогорский клуб набрал 101 очко и стал недосягаем для преследователей в общей таблице. У "Локомотива и омского "Авангарда" по 93 очка.

Для "Металлурга" это первый Кубок Континента в истории. Также команда трижды выигрывала Кубок Гагарина.