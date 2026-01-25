"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл московский "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Москве, ее победитель определился в овертайме.

В составе "Локомотива" голы провели Максим Березкин (4-я минута), Артур Каюмов (37), Байорн Фрейз (62).

Авторы голы в составе "Спартака": Никита Коростелев (12), Даниил Гутик (44).

Это третья победа "Локомотива" над "Спартаком" в сезоне. 6 ноября ярославцы выиграли дома (5:2), 12 ноября – в гостях (6:3).

"Локомотив" лидирует в Западной конференции, набрав 67 очков. "Спартак" - на седьмом месте здесь же (56).