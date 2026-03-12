Поиск

"Реал" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" одержали крупную победу над английским "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – 3:0.

Встреча прошла в Мадриде. Хет-трик оформил Федерико Вальверде (20, 27, 42).

На 57-й минуте голкипер "Сити" Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти в исполнении Винисиуса Жуниора.

Ответный матч состоится 17 марта в Манчестере

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "ПСЖ".

