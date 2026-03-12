Поиск

ПСЖ с Сафоновым в составе разгромил "Челси" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:2 победили английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

В составе победителей дублем отметился Хвича Кварацхелия (86, 90+4), по разу отличились Брэдли Баркола (10), Усман Дембеле (40) и Витинья (74). За "Челси" забили Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов отыграл весь матч.

Ответный матч состоится 17 марта в Лондоне.

В параллельно шедшем матче норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:0 дома выиграл у португальского "Спортинга". Голы забили Сондре Брунстад (32, с пенальти), Оле-Дидрик Бломберг (45+1), Каспер Хег (71).

В составе команды "Буде-Глимт" весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин.

Ответная игра пройдет 17 марта в Лиссабоне.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ.

