Медведев вышел в четвертьфинал Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Алексом Михельсеном в матче четвертого круга турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Михельсен – 44-е.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с победителем противостояния между сербом Новаком Джоковичем (№3 в мировом рейтинге) и действующим победителем британцем Джеком Дрейпером (14).

