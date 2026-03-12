Российская горнолыжница Ворончихина завоевала серебро Паралимпиады

Фото: Daniel Kopatsch/VOIGT/GettyImages

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Варвара Ворончихина стала серебряным призером горнолыжных соревнований в гигантском слаломе на зимних Паралимпийских играх в Италии.

Ее время по сумме двух попыток – 2 минуты 25,26 секунды.

Победу в этой дисциплине одержала представительница Швеции Эбба Орше – 2 минуты 22,24 секунды.

Спортсменки представляют паралимпийский класс LW6/8-2 (поражение части руки).

Ранее Ворончихина стала чемпионкой Паралимпиады в супергиганте и бронзовым призером в скоростном спуске.

Россияне выступают на Паралимпиаде-2026 под флагом и гимном РФ.