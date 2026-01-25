"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2 взяли верх над "Арсеналом" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги.

Игра состоялась в Лондоне.

На 29-й минуте "Арсенал" повел в счете благодаря автоголу футболиста МЮ Лисандро Мартинеса.

На 37-й минуте Брайан Мбемо сравнял счет, на 50-й Патрик Доргу вывел команду из Манчестера вперед.

На 84-й минуте "Арсеналу" удалось отыграться: гол провел Микель Мерино. Однако на 87-й минуте Матеус Кунья забил победный для МЮ мяч.

"Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице, в его активе 50 очков. На четыре очка он опережает ближайших преследователей – "Манчестер Сити" и "Астон Виллу". МЮ – на четвертой строчке, 38 очков.