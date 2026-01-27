Поиск

Футболист "Динамо" Макаров перешел в турецкий клуб

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Динамо" Денис Макаров продолжит карьеру в турецком "Кайсиерспоре", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Благодарим Дениса за проведенные в нашей команде годы и желаем удачи в карьере!" - говорится в сообщении.

27-летний Макаров перешел в "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года. В 121 матче за московский клуб он забил 22 гола.

В настоящий момент "Кайсиерспор" занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции.

футбол Динамо Денис Макаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российских пятиборцев допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Умершие знаменитости

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });