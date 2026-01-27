Футболист "Динамо" Макаров перешел в турецкий клуб

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Динамо" Денис Макаров продолжит карьеру в турецком "Кайсиерспоре", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Благодарим Дениса за проведенные в нашей команде годы и желаем удачи в карьере!" - говорится в сообщении.

27-летний Макаров перешел в "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года. В 121 матче за московский клуб он забил 22 гола.

В настоящий момент "Кайсиерспор" занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции.