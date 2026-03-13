Поиск

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над британцем Джеком Дрейпером в четвертьфинальном матче турнира серии ATP Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Дрейпер – 14-е.

В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Призовой фонд турнира превышает $9,4 млн.

