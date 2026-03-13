Поиск

ФК ЦСКА оштрафован на 1 млн руб. за расистские выкрики фанатов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский ЦСКА на 1 млн руб. за поведение болельщиков команды во время кубкового матча с "Краснодаром". Об этом заявил глава ведомства Артур Григорянц.

"Получив все документы и проанализировав их, пришли к выводу, что в двух эпизодах матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

По словам Григорьянца, КДК принял во внимание позицию ЦСКА по серьезной работе по установлению личностей людей

"Если их личности будут установлены, в КДК будут представлены протоколы задержания и административного наказания. Решение следующее: за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей", - сказал Григорьянц.

Ранее "Краснодар" выступил с заявлением, в котором обвинил болельщиков ЦСКА в проявлении расизма. Отдельные игроки краснодарцев утверждали, что адресатом расистских выкриков был нападающий Джон Кордоба. В ЦСКА же назвали колумбийца мастером провокаций.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" прошел 4 марта в Москве и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ответный матч полуфинальной серии состоится 17 марта в Краснодаре.

Краснодар ЦСКА РПЛ футбол Артур Григорьянц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

