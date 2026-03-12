Поиск

Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На турнире серии World Indoor Tour в шведской Уппсале в помещении 26-летний спортсмен покорил высоту 6 метров 31 сантиметр.

Предыдущее мировое достижение (6,30 м) принадлежало Дюплантису и было установлено в сентябре 2025 года на чемпионате мира в Токио.

Также швед улучшил сейчас собственный рекорд для соревнований в помещении — 6,27 м, показанный в марте 2025 года во Франции.

Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом (2021, 2024), трехкратным чемпионом мира и трехкратным победителем мировых первенств в помещении.

