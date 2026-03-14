Россиянка Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото зимних Паралимпийских игр в Италии, выиграв соревнования в слаломе.

Спортсменка представляет паралимпийский класс LW6/8-2 (поражение части руки).

Теперь Ворончихина –двукратная чемпионка Паралимпиады-2026. Ранее она завоевала золото в супергиганте, серебро – в гигантском слаломе, бронзу – в скоростном спуске.

В активе сборной России сейчас пять золотых, одна серебряная и три бронзовых медали.

Россияне на Паралимпиаде-2026 выступают под флагом и гимном РФ.