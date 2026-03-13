Поиск

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Бугаев стал бронзовым призером зимних Паралимпийских игр в Италии в соревновании горнолыжников в гигантском слаломе.

Его время по итогам двух попыток - 2 минуты 11,14 секунды.

Победителем стал представитель Франции Артур Боше (2.07,76).

Спортсмены представляют паралимпийский класс LW6/8-2 (поражение части руки).

Для Бугаева это вторая медаль Паралимпиады-2026, до этого он занял третье место в скоростном спуске. При этом он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Две награды высшего достоинства он выиграл на соревнованиях в Сочи-2014, одну – в Пхенчхане-2018.

Зимние Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. Российские спортсмены выступают под государственной символикой РФ.

