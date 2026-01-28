Опубликован итоговый состав россиян на Олимпиаду-2026
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде 2026 года.
В него вошли 13 человек:
Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова
Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
Шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков
Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев
Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова
Ски-альпинизм: Никита Филиппов
Все они утверждены Международным олимпийским комитетом.
Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, россияне выступят под нейтральным флагом.