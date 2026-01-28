Опубликован итоговый состав россиян на Олимпиаду-2026

Аделия Петросян Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде 2026 года.

В него вошли 13 человек:

Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов

Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова

Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник

Шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков

Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев

Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова

Ски-альпинизм: Никита Филиппов

Все они утверждены Международным олимпийским комитетом.

Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, россияне выступят под нейтральным флагом.