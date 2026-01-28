Нападающий Рахим Стерлинг покинул "Челси"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Челси" расторг контракт с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соответствующее решение принято по обоюдному согласию сторон, уточнили в клубе, пожелав 31-летнему футболисту успехов в дальнейшей карьере.

Стерлинг перешел в "Челси" в 2022 году из "Манчестер Сити", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным победителем Кубка английской лиги, по разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.