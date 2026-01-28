Поиск

Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов с "Ньюкаслом"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов включен в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на матч заключительного, восьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла".

Игра пройдет на поле ПСЖ в среду и стартует в 23:00 мск.

Для Сафонова этот матч будет первым после травмы, полученной в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" в декабре прошлого года. Несмотря на травму руки, россиянин отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1), благодаря чему ПСЖ стал обладателем трофея.

За тур до финиша основной стадии ЛЧ у ПСЖ и "Ньюкасла" равное количество очков, по 13. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно и гарантировали путевки в плей-офф.

