Бразильский футболист Джон Джон перешел в "Зенит"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полузащитник Джон Джон стал игроком "Зенита", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и бразильский "Ред Булл Брагантино" достигли договоренности о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31", - говорится в сообщении.

23-летний Джон Джон играл в "Брагантино" с 2024 года. На его счету 20 голов и 14 результативных передач за бразильский клуб во всех турнирах.