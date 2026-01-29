Поиск

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По итогам основной стадии Лиги чемпионов УЕФА определились клубы, завоевавшие места в плей-офф.

Напрямую в 1/8 финала вышли: "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг", "Манчестер Сити".

В 1/16 финала сыграют: "Реал", "Интер", ПСЖ, "Ньюкасл", "Ювентус", "Атлетико", "Аталанта", "Байер", "Боруссия", "Олимпиакос", "Брюгге", "Галатасарай", "Монако", "Карабах", Буде-Глимт", "Бенфика".

Выбыли из турнира: "Марсель", "Пафос", "Юнион", ПСВ, "Атлетик", "Наполи", "Копенгаген", "Аякс", "Айнтрахт", "Славия", "Вильярреал", "Кайрат".

"Арсенал" стал победителем основной стадии, набрав максимальные 24 очка. В топ-3 пошли "Бавария" (21) и "Ливерпуль" (18).

футбол Лига чемпионов УЕФА
