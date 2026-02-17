"Галатасарай" разгромил "Ювентус" в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты турецкого "Галатасарая" со счетом 5:2 одержали победу над итальянским "Ювентусом" в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча состоялась в Стамбуле.
Два гола в составе победителей забил Ноа Ланг (49, 75 минуты), по разу отличились Габриэл Сара (15), Давинсон Санчес (60) и Саша Боэ (86).
За "Ювентус" дважды отличился Тён Копмейнерс (16, 32).
На 67-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник "Ювентуса" Хуан Кабаль.
Ответный матч пройдет 25 февраля.