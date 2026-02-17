Поиск

"Галатасарай" разгромил "Ювентус" в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты турецкого "Галатасарая" со счетом 5:2 одержали победу над итальянским "Ювентусом" в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась в Стамбуле.

Два гола в составе победителей забил Ноа Ланг (49, 75 минуты), по разу отличились Габриэл Сара (15), Давинсон Санчес (60) и Саша Боэ (86).

За "Ювентус" дважды отличился Тён Копмейнерс (16, 32).

На 67-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник "Ювентуса" Хуан Кабаль.

Ответный матч пройдет 25 февраля.

Ювентус УЕФА Галатасарай
