Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион России, ныне выступающий под флагом Польши конькобежец Владимир Семирунний стал серебряным призером Олимпиады-2026 в забеге на 10000 м.

Его время – 12 минут 39,08 секунды.

Золотую медаль завоевал опередивший Семируннего на 5,65 секунды чех Методей Йилек. Его время – 12 минут 33,43 секунды.

В тройку лучших также попал нидерландец Йоррит Бергсма (+7,05).

23-летний уроженец Свердловской области Владимир Семирунний в 2022 году выиграл на этой дистанции чемпионат России. Вскоре он сменил российское спортивное гражданство на польское.

