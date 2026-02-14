Поиск

Впервые в истории зимних Олимпийских игр медаль выиграл южноамериканец

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Бразилии Лукас Пинейро Бротен завоевал золото зимней Олимпиады-2026 в Италии, выиграв соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте.

Его время по итогам двух попыток – 2 минуты 25 секунд.

25-летний Бротен родился в Осло в семье норвежца и бразильянки. Некоторое время в юности жил в Бразилии, однако вернулся на родину, где и стал активно заниматься спортом, а затем стал выступать за сборную Норвегии. В 2023 году объявил о завершении карьеры, через год возобновил ее уже под бразильским флагом.

Медаль Бротена на Играх в Италии стала первой в истории зимних ОИ наградой для Южной Америки.

Второе место занял швейцарец Марко Одерматт (отставание - 0,58 секунды), третье - его соотечественник Лоик Мейар (+1,17).

Российские спортсмены в этой дисциплине представлены не были.

Олимпийские игры 2026 года завершатся через неделю.

