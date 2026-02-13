Поиск

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото зимних Олимпийских игр в Италии, выиграв гонку на 10 км свободным стилем с раздельного старта.

Таким образом, Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Он повторил рекорд по числу титулов на зимних Игр, принадлежащий соотечественникам лыжнице Марит Бьерген и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену.

Три награды высшего достоинства 29-летний Клебо выиграл на Олимпиаде-2026, столько же в Пхенчхане в 2018 и две – в Пекине в 2022 году.

При этом Клебо уже на Играх 2026 года может стать абсолютным рекордсменом.

