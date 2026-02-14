Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Михаил Шайдоров из Казахстана выиграл соревнования фигуристов в мужском одиночном катании на зимней Олимпиаде в Италии.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 291,58 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье – его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Лидировавший после короткого проката представитель США Илья Малинин провалил произвольную программу (15-е место) и с общим результатом 264,49 балла занял лишь восьмое место.

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.