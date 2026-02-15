Поиск

Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU -Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд зимних Олимпиад по числу завоеванных золотых медалей.

В воскресенье в составе сборной Норвегии Клебо выиграл мужскую эстафету 4х7,5 км в рамках проходящих в Италии Игр-2026.

Теперь в активе 29-летнего Клебо девять олимпийских наград высшего достоинства. Четыре золотые медали он завоевал на нынешней Олимпиаде, три – в Пхенчхане-2018, две – в Пекине-2022.

Также Клебо является 15-кратным чемпионом мира – это рекорд в мужских лыжных гонках. По пять раз норвежец выиграл Кубок мира и многодневку "Тур де Ски".

До Клебо рекорд зимних Олимпийских игр принадлежал его соотечественникам лыжникам Марит Бьерген и Бьорну Дэли, а также биатлонистам Уле-Эйнару Бьорндалену - по восемь золотых медалей.

Второе место в лыжной мужской эстафете заняла сборная Франции, третье - команда Италии.

Россияне в эстафете участия не приняли.

На Играх-2026 заявлены 13 российских атлетов – только на индивидуальные соревнования и под нейтральным флагом. Никто из них, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, наград пока не выиграл.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершится 22 февраля.

