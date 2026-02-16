Поиск

Россияне Ефимов и Крылова поборются за медали ОИ в понедельник

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в понедельник.

В 12:00 мск стартует слалом среди горнолыжников, где Россию представит Семён Ефимов.

В 13:00 начнётся четвертьфинал женского шорт-трека на дистанции 1000 метров, в котором примет участие Алёна Крылова. Финальный забег состоится в 14:47 по московскому времени.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, олимпийских медалей пока не завоевали. На Играх-2026 заявлены 13 российских атлетов.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершится 22 февраля.

