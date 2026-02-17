Поиск

Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону одержала победу в мужской эстафете 4х7,5 км на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Дистанцию команда, в составе которого выступили Фабьена Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро, преодолела дистанцию за 1 час 19 минут 55,2 секунды. Французы использовали девять дополнительных патронов и преодолели один штрафной круг.

Для Фийона Майе это пятая золотая медаль на Олимпийских играх. Из них три он завоевал на нынешних ОИ, две – в Пекине-2022.

Серебро завоевала сборная Норвегии, с шестью промахами отставшая на 9,8 секунды. Третьей стала Швеция: шесть промахов и 57,5 секунды отставания.

