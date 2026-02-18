Россиянка Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы на ОИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на зимних Олимпийских играх в Италии.

Ее результат – 72,89 балла.

Выше нее располагаются японки Ами Накаи (78,71), Каори Сакамото (77,23), американка Алиса Лю (76,59), японка Монэ Тиба (74,00).

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 19 февраля.

Петросян - трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при России.

Всего на Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов, все – под нейтральным флагом.