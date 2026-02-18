"Монако" проиграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов с удалением Головина

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:2 одержали волевую победу над "Монако" в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась на стадионе "Луи II" в Монако.

В составе хозяев поля два мяча забил нападающий Фоларин Балогун (1, 18 минуты). За гостей отличились Дезире Дуэ (29, 67) и Ашраф Хакими (41).

Полузащитник сборной России Александр Головин отметился результативным пасом в первой голевой атаке. В начале второго тайма он был удален. Российский голкипер Матвей Сафонов из ПСЖ провел весь матч.

Ответный матч пройдет 25 февраля в Париже. Победитель сыграет в 1/8 финала.