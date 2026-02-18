"Реал" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" со счетом 1:0 одержали победу над португальской "Бенфикой", а дортмундская "Боруссия" обыграла итальянскую "Аталанту" (2:0) в первых стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Встречи состоялись в Лиссабоне и Дортмунде соответственно.

В составе "Реала" единственный гол забил Винисиус Жуниор (50).

У "Боруссии" отличились Серу Гирасси (45+2) и Максимилиан Байер (78).

Ответные матчи пройдут 25 февраля, победители встреч выйдут в 1/8 финала ЛЧ.