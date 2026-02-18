Поиск

Определились все четвертьфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Италии сформировался состав четвертьфинальных пар мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года.

На стадии 1/4 финала пройдут следующие матчи, все они запланированы на 18 февраля:

Словакия – Германия (начало – 14:10 мск)

Канада – Чехия (18:40)

Финляндия – Швейцария (20:10)

США – Швеция (23:10).

Сборные России и Белоруссии к участию в хоккейных турнирах на ОИ-2026 не допущены.

