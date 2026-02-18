Клебо в десятый раз выиграл золото Олимпийских игр

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли командный спринт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Италии.

Второе место заняли американцы Бен Огден и Гас Шумахер, третье - итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино.

Теперь Клебо – десятикратный олимпийский чемпион, наивысшее достижение в истории зимних ОИ. До него рекордсменами были его соотечественники лыжники Марит Бьерген и Бьорн Дэли, а также биатлонист Уле-Эйнару Бьорндалену - по восемь золотых медалей.