Песков надеется, что МПК выдержит оказываемое на него давление

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что международный Паралимпийский комитет выдержит давление, оказываемое на него в связи с решением допустить паралимпийцев из России выступать на играх в Италии под своим флагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого опубликован в телеграм-канале "Вести".