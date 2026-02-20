Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Аделия Петросян стала шестой в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы трехкратная чемпионка России набрала 214,53 балла.

Золотую медаль завоевала представительница США Алиса Лю (226,79), серебряным призером стала японка Каори Сакамото (224,90), бронзовым – еще одна японка Ами Накаи (219,16).

Ранее в мужском одиночном катании также шестое место занял россиянин Петр Гуменник.

Всего на Олимпиаде-2026 выступают 13 россиян, все – под нейтральным флагом. На их счету пока одна медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов.

Олимпиада завершится 22 февраля.