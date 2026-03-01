Прерванный из-за воздушной тревоги матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновлен

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" продолжился.

Он был прерван в начале третьего периода, когда диктор объявил зрителям о необходимости покинуть трибуны из-за воздушной трибуны. В свою очередь, в подтрибунное помещение отправились и игроки обеих команд.

Игра проходит в Сочи. На паузу команды ушли при счете 1:1, а вскоре после возобновления матча сочинцы дважды поразили ворота соперника. В настоящий момент счет 3:1 в пользу хозяев.