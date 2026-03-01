Поиск

РПЛ допустила перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Начало матча 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" может быть отложено, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"На территории г. Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем возможно будет изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" — "Спартак". О решении сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

По плану, матч должен пройти в воскресенье и начаться в 16:30 мск.

Ранее по аналогичной причине был сорван матч Континентальной хоккейной лиги между клубами "Сочи" и ЦСКА (Москва).

