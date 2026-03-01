Матч РПЛ "Сочи" – "Спартак" перенесен на другую дату

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Запланированная на воскресенье встреча 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" состоится в другой день, сообщает пресс-служба РПЛ.

"По решению главного арбитра матч 19-го тура РПЛ "Сочи" — "Спартак" будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Встреча должна была пройти в воскресенье. Согласно расписанию, она должна была стартовать в 16:30 мск, но время начала игры в этот день переносили на 17:30.

На матч "Сочи" - "Спартак" была назначена бригада арбитров во главе с Игорем Булановым.

Матчами 19-го тура стартовала весенняя часть чемпионата России.