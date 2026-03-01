Поиск

Начало матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесли на час

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига все же перенесла начало матча 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком".

"В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" — "Спартак", - говорится в сообщении.

В результате матч стартует в 17:30 мск.

Ранее лига уже допускала, что в связи с введенным в Сочи режимом беспилотной опасности начало матча может быть перенесено. Однако позже в РПЛ сообщили, что игра состоится по расписанию.

Спартак Сочи РПЛ футбол
