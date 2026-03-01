Поиск

Матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" прерван из-за воздушной тревоги

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи между одноименной командой и нижегородским "Торпедо" приостановлен. Диктор арены "Большой" призвал зрителей покинуть трибуны.

"На Федеральной территории "Сириус" объявлена воздушная тревога. Убедительная просьба не создавать паники", - объявил, в частности, диктор.

Игра прервана в третьем периоде при счете 1:1.

На прошлой неделе из-за угроз БПЛА был сорван матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА (Москва).

