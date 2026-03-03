Поиск

ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В сообщении ФИФА отмечается, что впервые в истории чемпионатов мира над созданием постера турнира работали сразу три художника, представляющие страны-организаторы: Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (США).

"Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, волнение и единство этого уникального момента", - говорится в сообщении

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир примет 48 сборных.

ЧМ-2026 футбол
Новости

