"Сибирь" обыграла "Шанхайских Драконов" в вынесенном матче КХЛ в Китае

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" со счетом 2:1 одолели "Шанхайских Драконов" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Шанхае. По данным лиги, матч посетили 4352 зрителя.

В составе "Сибири" голы провели Антон Косолапов (29-я минута), Вячеслав Лещенко (48). В составе "Драконов" точный бросок нанес Паркер Фу (45).

"Сибирь" прервала серию из четырех поражений подряд.

Это был первый раз за последние шесть лет матч КХЛ в Китае.

Предшественником "Шанхайских Драконов" в КХЛ был пекинский "Куньлунь", который несколько лет назад домашние матчи проводил в Китае.

В следующем матче КХЛ "Шанхайские Драконы" 7 марта примут в Шанхае "Барыс". "Сибирь" 7 марта сыграет в Казани с местным "Ак Барсом".

