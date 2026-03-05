Поиск

Сбившего с ног арбитра хоккеиста "Динамо" отстранили на три игры

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал на три матча защитника московского "Динамо" Артема Сергеева за применение физической силы в отношении судьи. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошел 4 марта в матче первого раунда плей-офф против "Автомобилиста" (0:4). На 14-й минуте первого периода после вбрасывания Сергеев в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра Дмитрия Шишло, за что был удален до конца встречи.

СДК КХЛ квалифицировал действия игрока по пункту 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента ("намеренное применение физической силы в отношении судьи").

В текущем сезоне на счету 33-летнего защитника 16 (3+13 по системе "гол+пас") очков в 61 матче чемпионата КХЛ.

хоккей КХЛ
