ЦСКА назвал безосновательными обвинения "Краснодара" в расизме

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦСКА с удивлением воспринимает обвинения "Краснодара" в расизме в адрес болельщиков армейцев в кубковом матче, говорится в заявлении московского футбольного клуба.

ЦСКА заявляет, что "категорически осуждает любые проявления расизма" и позиционирует себя "интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий".

"Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес, это подтверждают. А менее года назад Вагнер Лав, Чиди Одиа, Клод Макелеле и Дидье Дрогба стали главными участниками гала-матча в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ЦСКА.

"Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК "Краснодар" озвучены серьезные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных", - посетовали в ЦСКА.

Армейцы заверили, что "клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун — от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ".

"Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А. Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости", - отмечается в тексте обращения.

Ранее "Краснодар" выступил с заявлением, в котором обвинил болельщиков ЦСКА в проявлении расизма. Отдельные игроки краснодарцев утверждали, что адресатом расистских выкриков был нападающий Джон Кордоба. В ЦСКА же назвали колумбийца мастером провокаций.

"Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу", - говорится в заявлении ЦСКА.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" прошел накануне в Москве и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ответный матч полуфинальной серии состоится 17 марта в Краснодаре.