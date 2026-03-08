Поиск

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
Фото: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Британец Джордж Рассел из команды Mercedes стал победителем Гран- Австралии, первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его напарник по команде итальянец Андреа Кими Антонелли, третьим финишную черту пересек монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из команды McLaren стал пятым. Строчкой выше разместился семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон (Ferrari).

Гонку смогли завершить 17 из 22 пилотов. Двоим не удалось даже стартовать: австралиец Оскар Пиастри (McLaren) попал в аварию по пути на стартовую решётку, немец Нико Хюлькенберг (Audi) не принял участие в гонке из-за технических проблем.

Следующий гоночный уикенд пройдет в Китае 13-15 марта.

Формула-1 автоспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Большунов стал победителем в марафоне на чемпионате России

Молодежные сборные России по гандболу допустят к международным турнирам под флагом РФ

Российский горнолыжник Бугаев стал бронзовым призером Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес"

Молодежные сборные России по волейболу допустили к турнирам в Европе под флагом РФ

Молодежные сборные России по волейболу допустили к турнирам в Европе под флагом РФ

"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

ЦСКА назвал безосновательными обвинения "Краснодара" в расизме

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });