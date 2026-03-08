Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Фото: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Британец Джордж Рассел из команды Mercedes стал победителем Гран- Австралии, первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его напарник по команде итальянец Андреа Кими Антонелли, третьим финишную черту пересек монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из команды McLaren стал пятым. Строчкой выше разместился семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон (Ferrari).

Гонку смогли завершить 17 из 22 пилотов. Двоим не удалось даже стартовать: австралиец Оскар Пиастри (McLaren) попал в аварию по пути на стартовую решётку, немец Нико Хюлькенберг (Audi) не принял участие в гонке из-за технических проблем.

Следующий гоночный уикенд пройдет в Китае 13-15 марта.