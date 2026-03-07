Поиск

Российский горнолыжник Бугаев стал бронзовым призером Паралимпиады

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.

Время Бугаева, выступающего в классе LW6/8-2 (поражение части руки), - 1 минута 18,40 секунды. Победителем заезда стал швейцарец Робин Куше (1.17,79), серебро досталось французу Артуру Боше, отставшему от лидера на 0,61 секунды.

Эта вторая медаль российской команды на Паралимпиаде-2026. Ранее в субботу награду аналогичного достоинства завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина.

