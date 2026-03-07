Поиск

Молодежные сборные России по гандболу допустят к международным турнирам под флагом РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Молодежные и юношеские сборные России по гандболу будут допущены к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном, сообщил телеканалу "МАТЧ ТВ" председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Решение еще не оформлено, но оно есть. Важный момент, ряд стран отказываются принимать нас на своих площадках и не хотят ехать к нам. Ищем вариант вместе с международной федерацией", - сказал он.

Российских гандболистов не допускали к участию в международных турнирах с 2022 года.

