"Нефтехимик" обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нижнекамский "Нефтехимик" гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Во вторник он обыграл дома со счетом 2:1 челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу хозяева провели в овертайме, автором решающего гола стал Артем Сериков. Ранее у "Нефтехимика" отличился Андрей Белозеров (35-я минута), у "Трактора" — Виталий Кравцов (19-я минута).

"Нефтехимик" после 65 матчей набрал 67 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Столько же баллов у идущего шестым "Трактора", который, как во вторник стало известно, тоже стал участником плей-офф.

Ранее от Восточной конференции путевки в плей-офф завоевали "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Салават Юлаев" (Уфа) и "Трактор".

За оставшуюся путевку в Восточной конференции претендуют "Сибирь" (Новосибирск, 62 очка) и "Амур" (Хабаровск, 57 очков).