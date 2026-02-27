Поиск

Сборная России по футболу проведет матч с Мали

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России сыграют с национальной командой Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Товарищеская встреча с четвертьфиналистом Кубка Африки пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта. Начало встречи запланировано на 20:00.

О билетной программе на игру будет объявлено дополнительно.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 36-е место, Мали располагается на 54-й ступени.

Ранее в пятницу сообщалось, что сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре.

